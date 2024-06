“La giostra di Teo” é tornata a girare come ogni estate, ma in una location diversa…

Alla fine non sono servite le petizioni, le firme ed il pressing mediatico. “La giostra di Teo” é tornata a girare come tutte le estati, ma in una location diversa.

Sfrattata da piazza Pisacane (per la disperazione di molti esercenti), nei primi giorni di questa settimana é stata collocata in piazzale Ubaldo Comandini, ex parco delle Rimembranze. E lì rimarrà almeno per due anni, ovvero fino alla naturale conclusione di questa legislatura.