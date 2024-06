Tour de France: le tante iniziative che accoglieranno la carovana gialla

Una vera e propria vela invece è stata realizzata dall’associazione “Un Mare di Lana” e l’opera dedicata al Tour de France sarà issata domenica 30 giugno sulla barca “Le Tre fff” di proprietà di Federico Ricci. Questa vela bissa la bellezza di quella già realizzata per celebrare Marco Pantani e che in questi giorni è stata affissa sulla facciata del Municipio.

La vela ha visto al lavoro 20 donne, per circa 5 mesi, utilizzando 15 chilogrammi di lana per un’installazione grande 5 x 4 metri.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre al sindaco Matteo Gozzoli e l’assesore Gaia Morara: l’artista Simone Tribuiani; Simone Battistoni, presidente Cooperativa Stabilimenti Balneari; Fabrizio Albertini, presidente Cicloevento; Barbara Pesaresi, Confesercenti Cesenatico; Mauro Moschini, Confartigianato Cesenatico; Patrizia Budini, associazione “Un mare di lana”.

“Non mi sarei mai aspettato nei miei due mandati di poter accompagnare Cesenatico in una giornata così importante sotto tutti i punti di vista. Siamo stati scelti – e non è un fatto scontato – con il traino di Marco Pantani e le sue imprese ma anche grazie alla grande cultura sportiva e cicloturistica della nostra città. Per essere all’altezza abbiamo messo in campo inventiva, fantasia, risorse: le iniziative sono state tante e mi sento dire con una punta di orgoglio che siamo felici di quello che siamo riusciti a realizzare. Adesso, arriva il bello”, ha spiegato il sindaco Matteo Gozzoli.

“Le iniziative messe in atto sono un grande esempio di quello che è Cesenatico: spirito di iniziativa, estro e una grande collaborazione tra amministrazione, soggetti privati e associazioni del territorio. Sarà una festa e come tale va e andava celebrata. Sarà anche una grande occasione di promozione turistica, qualcosa di irripetibile e abbiamo una grande occasione per far vedere al mondo quanto è bella e accogliente la nostra città”, ha concluso l’assessore Gaia Morara.