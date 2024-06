Mercoledì Bonaccini si dimette, elezioni regionali a novembre

Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, eletto al parlamento europeo, annuncerà come previsto, probabilmente mercoledì, le proprie dimissioni al consiglio regionale.

Dimissioni che saranno firmate e diventeranno effettive attorno al 10 luglio (dopo il G7 scienza e prima dell’insediamento dell’Europarlamento previsto per il 16 luglio).

Da quel momento la legislatura regionale sarà di fatto finita: la vicepresidente Irene Priolo sarà facente funzione fino all’elezione del nuovo presidente e il consiglio resterà in carica solo per l’ordinaria amministrazione.

Fino all’insediamento della nuova legislatura, con le elezioni che verosimilmente potrebbero tenersi a novembre, il consiglio regionale non potrà quindi promuovere o adottare atti formali, come la richiesta di un referendum abrogativo per la legge sull’autonomia differenziata.