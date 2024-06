Tour de France, domenica chiusi in entrata gli ingressi di viale Trento e di Ponente

Il Tour de France – che coinvolgerà Cesenatico sabato e domenica prossimi – sarà un grande evento, ma armatevi di pazienza perché, sul piano della viabilità, il centro storico vivrà qualcosa mai sperimentato prima.

E’ stata completata la distribuzione porta a porta di 8mila volantini informativi con le indicazioni su tutte le modifiche alla viabilità per il fine settimana. L’unica “buona notizia” é la gratuità della sosta, per quelle 48 ore, in ogni zona della città.

Per il resto, circolare in auto non sarà semplice.

In particolare, dalle 8 alle 14 di domenica 30 giugno sarà vietata la circolazione in via Dino Ricci, viale Trento, viale Carducci (tra viale Trento e piazza Costa), viale Roma, viale Saffi tra via Roma e il ponte Mazzini, via Armellini, via Gaza, viale Mazzini e viale dei Pini.