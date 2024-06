A Cesenatico la febbre gialla contagia tutti: all’Art by MBT arriva il “Drink de France”!

Massimiliano, che lo scorso 13 aprile, ha inaugurato assieme ad Ivan Mazzucchelli il nuovo locale al civico 97 del lungomare Carducci, non si unisce però al coro dei delusi: “Abbiamo scelto Cesenatico – ricorda Massimo – perché continuiamo a pensare che sia la location perfetta per la nostra idea di locale. Un format elegante ma inclusivo pensato per chi da un aperitivo non si aspetta solo due olive e quattro salatini. Sappiamo perfettamente che un locale può aver bisogno di tempo per entrare in sintonia con un territorio ma, se anche il flusso di turisti durante la settimana non é granché, il bilancio di questi primi due mesi per noi é abbastanza buono. Anche le recensioni sono tutte positive e chi ci viene a trovare ci fa i complimenti sia per la cortesia che per la qualità del nostro apericena. Per noi questi mesi ci serviranno per farci conoscere da un pubblico nuovo, ma siamo convinti che, dal prossimo autunno, l’Art by MBT diventerà un punto di riferimento nel mondo dei locali di Cesenatico”.