Due nuove biciclette a pedalata assistita per la Polizia Locale

La Polizia Locale di Cesenatico si è dotata in questi giorni di due nuove biciclette a pedalata assistita cosiddette “fat bike” che consentiranno agli agenti di pattugliare in maniera dinamica e agile i parchi pubblici e le aree pedonali.

Le ruote speciali dei due veicoli consentiranno alla Polizia Locale di poter procedere anche sulla spiaggia e in tutta l’area della pineta. L’introduzione delle pattuglie in bicicletta consentirà agli agenti di essere ancora più vicini al cittadino e, in un territorio bike friendly come quello cesenaticense, di sposare il modello di “polizia di comunità” promosso dalla Regione Emilia Romagna.