Ottanta ragazzi hanno trascorso una settimana con Beppe Signori e Stefano Torrisi

“La sinergia con Beppe è stata ottima, e anche il lavoro qui all’Eurocamp – gli fa eco Torrisi -: una struttura molto professionale, con uno staff valido e una organizzazione perfetta. E poi i ragazzini: bravi, disciplinati, curiosi. Insomma, anche se gli allenamenti del mattino sotto il sole sono stati faticosi, credo che per tutti, noi compresi, sia stata un’esperienza molto positiva e divertente. Quando eravamo giovani noi, non c’erano queste possibilità: d’estate si giocava per strada… I ragazzi di oggi non possono farlo più: però esistono esperienze estive come queste, che possono certamente arricchire il bagaglio tecnico, e contemporaneamente far divertire”.

E i ragazzini di oggi hanno potuto conoscere di persona due campioni che certamente non avevano mai visto giocare… “In realtà, grazie a internet e youtube, abbiamo capito che molti di loro si erano informati su di noi, avevano visto le nostre azioni, i gol più famosi – continua Signori -. Ed è una cosa che fa sempre piacere, come firmare autografi: abbiamo avuto la fortuna di fare un lavoro bellissimo e che ci piaceva, è giusto essere riconoscenti a chi ci ha visto giocare e ci chiede magari una foto. Sarà triste quando non ce ne chiederanno più…”.