Brian Bullard protagonista di “Cesenatico Estate in Danza”

Rivolto ad allievi dai 10 anni di età sino ai ragazzi delle scuole superiori, il corso proporrà lezioni di Floor Work, Acrobatica, Modern Jazz, Contemporaneo e Repertorio Musical.

L’iniziativa, come sempre, é aperta a tutti, sia agli allievi già iscritti, ma anche agli esterni e a tutti coloro che vogliono vivere una nuova esperienza nel mondo della danza. Le lezioni si svolgeranno al mattino (ore 9-12) e nel pomeriggio (dalle 17 in poi). Oltre alla danza, lo stage propone alcuni momenti ricreativi come giornate in spiaggia e l’immancabile gita al parco di Mirabilandia (Info 347 91822 44).