Concessioni scadute, si può occupare la spiaggia? Assolutamente no

In realtà, la diffida indica certamente una rotta, ma non invalida formalmente la proroga. Dunque – secondo la legge approvata da Draghi – fino al 31 dicembre 2024 “l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima”, come dimostrano anche le recenti sentenze emanate dal Consiglio di Stato basate sulla tutela del “pubblico interesse”. Cosa significa? In pratica, il prendersi cura delle spiagge e garantirvi la pulizia e la sicurezza non é una libera “scelta” da parte del bagnino, bensì un “obbligo” che nessun altro, in questa fase, può garantire (pensiamo al servizio di salvamento o alle spese per rendere accessibile la spiaggia con i camminamenti e le sedie per i disabili). In sostanza, il nostro Stato ha deciso di delegare agli operatori balneari una serie di funzioni di “pubblico interesse” e, sulla scorta di queste, il Consiglio di Stato ha scelto di accettare la proroga delle concessioni per evitare che le spiagge italiane – piene di turisti – restino sprovviste quest’estate di alcuni servizi essenziali.