Inaugurazione ritardata per il nuovo ponte di Viale Roma

E’ lo stesso sindaco Gozzoli a spiegare, in una nota social, le ragioni di questa inaugurazione ritardata: “Quando il ponte di viale Roma ha riaperto – spiega il primo cittadino – abbiamo deciso di non fare subito l’inaugurazione perché la città aspettava questo momento e non volevamo perdere neanche cinque minuti di tempo dopo l’attesa di questi mesi. Ieri sera ci siamo presi un momento per sottolineare questo traguardo: il nuovo Ponte di Viale Roma ha reso la città più sicura, e anche più bella. Grazie a chi ci ha lavorato – conclude – e grazie a tutti i cittadini per la pazienza”.