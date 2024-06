Fuga di gas: ormai ultimate le riparazioni al metanodotto di via Saltarelli

Il sindaco aveva avvisato i cittadini, per fugare le possibili preoccupazioni, che in questa fase si sarebbero potuti sentire per un po’ “rumori come quelli uditi nella giornata di domenica”, ma che erano dovuti ad “un’operazione programmata” e quindi “non devono allarmare”. Anzi – aveva chiarito – significa che “si è alla conclusione della riparazione”.

Domenica scorsa, dal tardo pomeriggio fino a serata inoltrata, è stato necessario evacuare per motivi precauzionali, per circa 5-6 ore, sette abitazioni a ridosso della zona alle prese con il problema. Complessivamente sono state 37 le persone che si sono ritrovate nella zona potenzialmente a rischio per la fuga di gas (ma non tutte sono state evacuate), anche se alla fine tutto è andato per il meglio.