Cosa vedremo in tv? Dalla bicicletta con le boe alla gigantografia di Pantani

I ragazzi saranno presentati dallo speaker sul podio firme ufficiale e partiranno 20 minuti prima della carovana pubblicitaria. Non sono in competizione tra loro, pedalano davanti alla carovana pubblicitaria e vengono salutati dal pubblico. Dopo 30 chilometri saranno caricati su veicoli del tour e seguiranno la carovana per tornare in strada 30 km prima dell’arrivo riprendono le biciclette e percorrendo l’ultimo tratto fino alla linea di traguardo. All’arrivo saliranno sul podio per la foto e verranno premiati con una medaglia, dopodiché insieme agli accompagnatori dei loro club potranno assistere all’arrivo.