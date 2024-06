Per il Tour de France rivoluzionato il sistema di raccolta porta a porta

Visto l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta potrebbero verificarsi ritardi o possibili disservizi nel servizio di raccolta per utenze domestiche o non domestiche nell’area interessata dalle chiusure alla circolazione. Si invitano quindi tutte le utenze a non lasciare esposti i rifiuti nella giornata del 30. Gli eventuali servizi non fatti saranno recuperati nella giornata successiva, in cui tutti i servizi torneranno regolari.

Il Gruppo Hera comunica inoltre che, in occasione dell’evento del 30 giugno, sarà effettuata una pulizia accurata sia prima che subito dopo l’evento stesso. Inoltre, sarà garantito un presidio continuo con operatori manuali nelle aree occupate dagli spettatori per tutta la durata della manifestazione.

Come da richieste dell’organizzazione, verranno distribuiti circa 120 contenitori aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti.

Sabato 29 mattina saranno inoltre temporaneamente rimossi per motivi di sicurezza 30 cassonetti stradali, le postazioni interessate sono in Via Milano angolo Via della Libertà – Via Milano angolo Via Sozzi – Via Venezia angolo Via Sozzi – Via Torino fronte Centro Anziani – Viale Trento civ. 36 – Viale Roma 66. I cittadini potranno usufruire delle postazioni rimanenti, è necessario mantenere il decoro della città evitando abbandoni di rifiuti oppure eccessivi riempimenti dei cestini e cassonetti.