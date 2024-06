Vita dura per i negozianti: l’estate deve ancora decollare ed é già tempo di saldi

Vita dura per i negozianti: in riviera l’estate deve ancora decollare e già bussano alla porta i saldi estivi. In Emilia Romagna gli sconti partiranno sabato 6 luglio e dureranno sessanta giorni (fino al 3 settembre).

In questo periodo, si sa, l’occasione sarà spesso dietro l’angolo, ma è bene fare attenzione per evitare brutte sorprese sia per gli acquisti nei negozi che per quelli online. Durante l’acquisto, infatti, è sempre importante verificare la presenza della doppia etichetta: quella riportante il prezzo originale e quella con il prezzo scontato.