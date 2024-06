GdF: premiato a Roma il Comandante di Cesenatico

Il Presidente della Repubblica ha consegnato un elogio all’ispettore – concessogli dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo D’Armata Andrea De Gennaro – per la meritoria azione di comando a tutela della legalità economico-finanziaria nella circoscrizione di competenza, che ha permesso alla Tenenza romagnola di conseguire brillanti risultati operativi, suscitando l’unanime apprezzamento delle Autorità e delle Superiori gerarchie, oltreché l’ammirazione della cittadinanza.

Nella speciale ricorrenza, il Capo dello Stato ha premiato personalmente i sei Comandanti di Tenenza che si sono distinti, nell’ultimo anno, sull’intero territorio nazionale per loro lodevole contributo, dando, così, solenne riconoscimento alla diuturna azione operativa di quei Reparti isolati che, agendo in prima linea, assicurano ogni giorno il controllo economico del territorio a tutela di cittadini, famiglie e imprenditori onesti.

Ai tanti messaggi di congratulazioni per la prestigiosa ricompensa, si è aggiunto anche il personale compiacimento del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, Col. Vito Pulieri, che ha proposto la candidatura del Luogotenente Roberto per l’importante riconoscimento, che costituisce, pertanto, motivo di orgoglio e soddisfazione per tutte le Fiamme Gialle di Forlì-Cesena che, ventiquattr’ore su ventiquattro, operano silenziosamente nella provincia per garantire la sicurezza economico-finanziaria.