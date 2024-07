Cosa si devono aspettare gli Italiani per il Gambling nel 2024?

Poker

Se il poker sportivo, inteso come modalità torneo, dopo l’exploit dei primi anni 2000 ha visto calare lentamente da in maniera evidente il consenso degli utenti, il 2024 potrebbe essere l’anno del rilancio per questa disciplina. L’indizio arriva da DAZN, la piattaforma di sport in streaming più famosa del momento che ha acquisito i diritti tv di due circuiti di tornei importanti come il PCA (Poker Caribbean Adventure) e PSPC (Players No Limit Hold’em Championship) che assieme ai più noti IPT, EPT e WPT possono dare nuova linfa alla new generations dei giocatori di poker, sia live che online.

Del resto i due mondo (ovvero tornei dal vivo e da pc) sono collegati a doppio filo e spesso si mixano fra loro con le qualificazioni da remoto e il torneo finale nei casino tradizionali di tutto il mondo. Insomma, il 2024 per sembra strizzare l’occhio al futuro in attesa di un nuovo fenomeno italiano in stile Minieri, Pescatori, Pagano, Candio, Kanit o Sammartino.

Scommesse Sportive

A differenza dei giochi da casino e al mondo del poker, il betting è molto legato al palinsesto sportivo. Ecco perché il 2024 si preannuncia un anno davvero goloso per gli amanti di quote e pronostici. I motivi sono principalmente due e prendono il nome di Euro 2024 e Olimpiadi 2024.

Gli Europei di calcio si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e vedranno protagonista anche l’Italia campione in carica. I Giochi Olimpici invece si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto e saranno il vero evento dell’anno, dando così la possibilità agli utenti dei siti di scommesse di giocare su tantissimi sport di nicchia (atletica, nuoto, scherma, lotta greco romana, arco ecc ecc…) che durante l’anno invece non sono presente nel calendario pre match e live dei bookmakers.