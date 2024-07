L’altra faccia del Tour, il “paradosso” delle multe sul lungomare

A tal riguardo, da segnalare la “strana” raffica di multe comminate nel tardo pomeriggio di sabato sul lungomare. In effetti, come riportavano con chiarezza le segnaletiche, il divieto di sosta sul tratto interessato di viale Carducci era in vigore dalle 16 del 29 giugno alle 15 del giorno successivo. Dunque, la Polizia Locale ha semplicemente fatto il proprio dovere sanzionando o rimuovendo le vetture parcheggiate attorno alle 17. La cosa singolare, però, é che, dopo quel minuzioso “rastrellamento”, la carreggiata del Carducci, attorno all’ora dell’aperitivo, é tornata a ripopolarsi di auto parcheggiate, su ambo i lati, fino alla mezzanotte inoltrata.

Dunque, paradossalmente, chi ha parcheggiato alle 17, si é visto comminare una multa per divieto di sosta, mentre chi ha occupato (gratuitamente) gli stessi stalli blu in serata non ha ricevuto alcuna sanzione.

Molti titolari di locali, per altro, temendo che dopo una certa ora il viale fosse chiuso al traffico, hanno fatto scorta di prodotti nei giorni precedenti. Un’accortezza, di fatto, inutile visto che fino alla mezzanotte di sabato il lungomare Carducci é stato regolarmente aperto e, su ambo i lati, si poteva tranquillamente parcheggiare.