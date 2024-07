Tour de France il giorno dopo, Gozzoli: “Grazie anche a chi ci ha criticato…”

“Il Tour de France a Cesenatico – ha scritto il primo cittadino – é un sogno in cui all’inizio faticavamo a credere e che é diventato realtà con un lavoro instancabile durato anni: di questo ringrazio tutto il personale del comune, i volontari, gli agenti della polizia locale, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Voglio ringraziare anche ogni singolo cittadino di Cesenatico – anche chi ci ha attaccato per le modifiche alla viabilità – e tutti i turisti. Da sindaco non avevo mai visto così la mia città, con la folla per strada, i bambini, i genitori, i nonni, ogni persona in strada, affacciata alla finestra, seduta sul balcone. Viale Carducci, viale Roma, il Porto Canale con le sue vele magnifiche: tutto il mondo per un giorno ci ha visto ed é stato fortunato come noi che Cesenatico la ammiriamo ogni mattina”.