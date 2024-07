A Forlì parte un nuovo corso di laurea in ingegneria nautica

Al via dal prossimo anno accademico (2024-2025) nel Campus di Forlì dell’Università di Bologna, il corso di laurea magistrale in Ingegneria nautica, il primo in Emilia-Romagna e tra i primi in Italia (corsi simili ci sono a Genova, La Spezia, Napoli e Trieste).

Il progetto può contare su di un finanziamento complessivo di quasi 7 milioni assicurato da Università di Bologna, regione Emilia-Romagna, gruppo cantieristico Ferretti, Fondazione Carifo, Comune di Forlì e Camera di commercio della Romagna.