Ciclista travolto dall’auto ieri mattina, ecco chi era la vittima

Il tratto in cui é avvenuto l’incidente mortale non é nuovo ad episodi del genere. Già in passato, su quella bretella, si erano registrati degli incidenti sempre con ciclisti coinvolti, anche se l’esito non era stato così drammatico. Per Pistocchi, invece, non c’é stato nulla da fare: quando l’auto l’ha colpito, é finito sul cofano della Nissan Qashqai prima di sbattere la testa sull’asfalto. Un colpo fatale che non gli ha lasciato scampo.

Sotto choc la donna alla guida dell’auto. Agli agenti della Polizia giunti sul posto per i rilievi di rito, ha detto di non aver visto l’uomo.