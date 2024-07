L’ultima “boutade” della Regione: “A maggio in Riviera +50% di turisti!”

Da una parte gli operatori turistici che, complice anche i capricci del meteo, parlano in maniera unanime di “un’estate che ancora deve decollare”, dall’altra i dati trionfalistici della regione Emilia Romagna, secondo cui, sulla costa romagnola, nel mese di maggio si sarebbe registrato un +50,5% di arrivi rispetto al 2023 (+22,4% sul 2019) ed un +41,8% per le presenze (+30,4% sul 2019). Dati che disegnano uno scenario che, a Cesenatico e dintorni, nessuno ha visto, tanto da alimentare parecchi dubbi sulle modalità di elaborazione di questi numeri. L’Ufficio regionale di statistica parla di “dati provvisori”, ma la precisazione non cambia la sostanza di un trend che – secondo la Regione – avrebbe solo segni positivi, a cominciare dagli stranieri che, sempre a maggio, farebbero registrare un +50% per gli arrivi (+52,6% sul 2019) e un +58,6% per le presenze (+66,2% sul 2019).

Costa come locomotiva che traina tutta la regione: a maggio +27,3% gli arrivi rispetto allo scorso anno (+11,4% sul 2019) e +27,9% le presenze (+22% sul 2019). E ancora gli stranieri con un +27,1% per gli arrivi (+26,5% sul 2019) e un +38,4% per le presenze (+44,4% sul 2019).

Da gennaio a maggio cresce il turismo sia per quanto riguarda gli arrivi (+7,5% rispetto allo scorso anno e +2,1% sul 2019), sia per le presenze (+9,3% sul 2023 e +8% sul 2019).