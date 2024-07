Mi diffami su Facebook? Ti licenzio!

In Cassazione, il lavoratore sostenne che il post non fosse una prova valida e che i testimoni non fossero tra i suoi amici su Facebook, quindi non avrebbero potuto vedere il post, figuriamoci fare uno screenshot. Ma la Corte, saggia come sempre, con l’ordinanza 6 maggio 2024, n. 12142, ribadì che una volta pubblicato sul web, anche un post limitato agli amici può diffondersi più velocemente del gossip in un piccolo paese. E così, confermarono il licenziamento.

Nel frattempo, in altre storie parallele, la Cassazione aveva deciso diversamente in casi dove i messaggi incriminati erano scambiati in email aziendali o chat chiuse. In quei casi, i messaggi erano considerati privati e non diffamatori, perché nessuno al di fuori della cerchia ristretta avrebbe potuto leggerli.