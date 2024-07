Arrestato (e subito liberato) un pericoloso senegalese che vive alla stazione

E così, nella serata del 1° luglio, una pattuglia ha incrociato il senegalese in prossimità dell’Eurospin vicino alla stazione: alla vista degli agenti l’uomo ha nuovamente tentato la fuga, ma i due equipaggi del nucleo antidegrado, malgrado i tentativi di opporre resistenza, sono riusciti ad immobilizzarlo.

Il 43enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in una camera di sicurezza del comando di polizia locale di Cesena, in attesa della direttissima che si è tenuta martedì presso il Tribunale di Forlì. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, ha già diversi provvedimenti di espulsione e ha numerosi precedenti per rapina, furto aggravato, porto abusivo di armi, resistenza, minacce e lesioni. Il giudice nei suoi confronti ha disposto l’obbligo di firma nella centrale della polizia locale di Cesenatico.