Con l’Italia fuori dai giochi, gli scommettitori di Cesenatico puntano sulla Spagna. In questi giorni, infatti, alla sala giochi “Miss America” sulla Statale Adriatica, sono cresciute in maniera esponenziale le giocate che danno le Furie Rosse vincitrici dell’Europeo in Germania. Una puntata non sorprendente ma che sconfessa le quote dei bookmakers, secondo cui è ancora l’Inghilterra (con 4.50) la principale favorita della rassegna continentale (contro i 4.75 degli iberici). Poca fiducia anche nella Francia che, malgrado la buona quotazione (5.50), a Cesenatico e dintorni non riscuote grande fiducia. Pochissime infatti le giocate sui transalpini, molto meno rispetto alla Germania (4.75) ma anche all’Olanda (7) e al Portogallo (10) che, pur avendo quotazioni più alte, sembrano stimolare maggiormente la curiosità dei giocatori. Da segnalare, infine, le tante giocate sulla Turchia che, malgrado la quotazione a 35, viene considerata una possibile sorpresa di questo Europeo.