Installati a Cesenatico 400 nuovi cestini stradali

Le nuove installazioni hanno riguardato inizialmente le zone di Valverde e Villamarina che ne erano sprovviste (da Via Dante Alighieri a Via E. Fermi), i parchi e giardini della zona di Ponente ed i Giardini al Mare. Successivamente i cestini sono stati estesi in viale Carducci, Dei Mille, Bernini, Euclide, sul Lungomare di Ponente e relative traverse, via Colombo (zona colonie) e alcuni anche nelle frazioni di Madonnina, Sala, Villamarina, Borella, Villalta e Bagnarola (inclusa la pista ciclabile del Pisciatello).

Contestualmente all’installazione dei nuovi contenitori stradali, gli operatori della multituility hanno provveduto alla ridistribuzione, dopo un’accurata verifica, di quelli già esistenti, come ad esempio nei Giardini al Mare, e alla progressiva sostituzione di quelli non in buono stato o non completamente idonei.