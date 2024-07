Polizia in azione. Espulsi due clandestini africani

Gli agenti del Presidio di Polizia estiva, in vista della Notte Rosa, ha intensificato i controlli nella zona della stazione e del centro di Cesenatico.

Nella giornata di ieri (giovedì 4 luglio) in via Saffi è stato fermato un cittadino senegalese di 43 anni. L’uomo è risultato sprovvisto di documenti, portato alla Scientifica di Cesena per fotosegnalarlo, è risultato colpito da un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura di Benevento. L’uomo è stato condotto in carcere a Forlì.

Inoltre è risultato che al 43enne era stata rifiutata l’emissione del permesso di soggiorno, per questo è stato denunciato perchè sprovvisto di documenti.