Da Ponente a Levante prosegue “The Week”: ecco tutti gli appuntamenti

Venerdì 12 luglio (20:30), in piazza Spose Dei Marinai, “Choreographic Contest & Street Fighters”, il contest coreografico e freestyle che mette in scena le migliori Crew provenienti dall’Italia e dall’estero; sabato 13 luglio (dalle 16), sempre in piazza Spose Dei Marinai, “Give It Up”, che vede ogni anno la partecipazione dei migliori Street Dancers della scena nazionale ed internazionale.

Spazio anche ai party: martedì 9 Luglio (dalle 23) appuntamento al Molo 9Cinque, mercoledì 10 luglio (ore 22) Beach Party al Bagno 86, giovedì 11 luglio (ore 22) White Party al Cala Romeo, venerdì 12 luglio (ore 23) One Love Party sulla spiaggia San Giacomo e sabato 13 luglio (ore 23:30) Block Party in piazza Spose Dei Marinai.