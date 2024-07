Black-out tra Zadina e Ponente: in 1500 senza elettricità per 5 ore

Circa millecinquecento utenze senza elettricità per oltre cinque ore. E’ accaduto ieri a Cesenatico dove – da Ponente a Zadina – per un guasto della linea Enel, si sono registrati una serie di gravi disagi. Il black-out, anticipato da un primo episodio poco prima delle 9, è partito attorno alle 11.30 e, malgrado i numerosi tecnici al lavoro, solo dopo le 16 è cominciato il graduale rientro alla normalità. Tuttavia, anche attorno alle 18, l’energia elettrica è venuta meno (seppur per pochi minuti) concludendo una giornata davvero complicata soprattutto per stabilimenti balneari, bar, ristoranti e hotel. Da segnalare anche l’interruzione del wi-fi e dunque l’impossibilità per molte attività di lavorare.