Domenica all’alba il concerto di Moris Pradella

Biografia artista

Moris PRADELLA, chitarrista, pianista, vocalist dalla voce potente e calda, con una forte sensibilità musicale ed uno spiccato estro creativo, vanta collaborazioni con Paolo Fresu, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Lorenzo Tucci, Daniele Scannapieco, Jenny B., James Thompson, Ricky Portera, Mario Lavezzi, Ivana Spagna e tanti altri artisti in diversi ambiti musicali. Dal 2003 fa parte del trio K3 con Adriano Molinari e Stefano Cappa. Come cantante, pianista e chitarrista è stato componente della reunion dello storico gruppo I Ribelli (2007) ed étoile nella trasmissione di Rai Uno “Domenica in” (2009-2010), l’ultima condotta da Pippo Baudo. Nel 2011 ha partecipato al Jazz Festival di Montreux, chitarrista cantante nella band del Montreux Palace. È stato vocalist dei Quintorigo (“Experience”, 2012, album dedicato alla musica di Jimi Hendrix) e dei Neri Per Caso (2014/2015). Dal 2013 al 2017 ha fatto parte della band di Mario Biondi e dal 2018 collabora come corista, arrangiatore dei cori e polistrumentista al tour “D’Amore D’autore” di Gianni Morandi ed a quello di Marco Mengoni, col quale si è esibito in una toccante “Blowin’ in the wind” al concerto del Primo Maggio 2022 a Roma. Come cantante e chitarrista solista coi suoi gruppi, fra i quali i 3Soul, ed in solo porta in scena classici soul, funk e rock, riletti col groove tipico della sua cifra artistica.

Per informazioni:

Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274