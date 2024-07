Spaccio di droga in spiaggia, denunciato un 45enne

Nella notte di martedì 9 luglio, la volante del Presidio di Polizia di Cesenatico è intervenuta nella zona della spiaggia libera di piazza Andrea Costa, da dove erano provenute diverse segnalazioni di spaccio di hashish e marijuana, venduta a giovani o giovanissimi.

Durante la perlustrazione gli agenti, di cui uno in particolare, già in servizio presso le volanti del Commissariato di Cesena, ha riconosciuto un soggetto cesenate, pluripregiudicato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, verosimilmente, in trasferta a Cesenatico per svolgere la sua attività. L’uomo, alla vista degli agenti, ha immediatamente allungato il passo per sfuggire al controllo. Nonostante questo, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo, a quel punto l’uomo di 45 anni, in forte stato di alterazione psicofisica, dovuta con tutta probabilità all’utilizzo di sostanze stupefacenti, ha tirato il suo monopattino elettrico in direzione dei poliziotti, cercando di strattonarli e allontanarli per eludere il controllo.