Torna la lotteria solidale ‘Diabete Beach 2024’

Torna anche quest’anno, per l’undicesima estate, la lotteria solidale ‘Diabete Beach 2024’, che vedrà impegnati nei mesi estivi i volontari e gli operatori di Diabete Romagna nella vendita dei biglietti per raccogliere fondi a favore delle attività dell’associazione. L’iniziativa intende sensibilizzare le persone su questa malattia cronica e per finanziare progetti specifici per adulti e bambini. In questo caso, il ricavato della raccolta fondi sarà destinato a finanziare le psicologhe che aiutano i pazienti ad affrontare le sfide che la malattia comporta.