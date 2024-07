Urgenze di bassa criticità, dopo i Cau sta per arrivare il numero “116117”

Da dicembre, inoltre, sarà attivo anche “il numero 116117 – aggiunge Donini – che i cittadini potranno contattare per le urgenze a bassa criticità e attraverso il quale anche effettuare la prenotazione in tempi brevi nei centri di gestione per le urgenze”.

Numeri incoraggianti, che nel 2025, quando i Cau attivi saliranno a 50 in tutta l’Emilia-Romagna, per l’assessore Donini sono destinati ad aumentare ulteriormente. “Le critiche costruttive le ascoltiamo, ci aiutano a migliorare. Sui Cau, dove lavorano tanti bravi medici e infermieri, siamo stati pioneri”, rilancia l’assessore, replicando così alle critiche arrivare gli dal fronte sindacale. Donini si dice anche sicuro che il modello emiliano-romagnolo è destinato a fare scuola.

“Molte Regioni vengono qui a vedere come funzionano i Cau, per ora ci sono solo in Emilia-Romagna – conclude Donini – ma crediamo possano essere uno stimolo per affrontare il tema dell’emergenza urgenza a livello nazionale”.