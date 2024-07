Black out, ieri ancora disagi ma il guasto sembra risolto

Incrociamo le dita ma, stando alle rassicurazioni di Enel, sembra ormai rientrato l’allarme black-out nel centro storico di Cesenatico. Tuttavia, dopo la lunga interruzione di corrente registrata martedì scorso, anche ieri mattina si sono avuti alcuni disagi.

Per riparare definitivamente il guasto, infatti, è stato necessario interrompere in flusso di corrente dalle 9.30 alle 10.30, nella zona di Ponente tra il porto canale e via Caboto, dove si concentra una buona parte dell’abitato. Nell’ora successiva si è dovuta invece staccare l’elettricità in via Magellano, fino alla zona dei campeggi esclusa.