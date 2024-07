Alcol, furti e aggressione: denunciato un 38enne

In questi giorni sono numerosi gli accertamenti svolti dal personale del Presidio di Polizia di Cesenatico, sia con posti di controllo sulle vie principali di accesso alla riviera, sia con verifiche agli esercizi commerciali. Tra questi ultimi sono ricompresi anche quelli effettuati in alcune sale giochi della zona, con l’identificazione degli avventori, per verificare il regolare svolgimento delle attività.

Inoltre gli agenti hanno controllato un cittadino rumeno di 38 anni, in Italia senza fissa dimora. Il personale della volante del Presidio Estivo di Polizia di Cesenatico, è intervenuto in seguito a numerose chiamate che segnalavano un individuo che disturbava i passanti nella zona del grattacielo. L’uomo, visibilmente ubriaco, era intento a intralciare gli automobilisti che transitavano in viale Carducci, mettendosi in mezzo alla strada e parandosi davanti alle autovetture in transito, creando disagio e pericolo alla circolazione.

Gli agenti hanno faticato ad accompagnarlo al Presidio di Polizia per accertare la sua situazione e verificare se avesse a carico provvedimenti di polizia. Al termine degli accertamenti di rito, il 38enne è stato allontanato con una segnalazione amministrativa per ubriachezza molesta.

Ma non è finita qua per l’uomo. Infatti, successivamente, si è reso responsabile di un furto in un supermercato di Cesenatico, con un’aggressione a un addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. L’intervento della volante ha permesso di risolvere la situazione, riportare alla calma il soggetto e restituire la merce.

L’uomo è stato poi denunciato furto aggravato e violenza privata nei confronti dell’addetto alla sicurezza. Immancabile una nuova segnalazione amministrativa per ubriachezza molesta.