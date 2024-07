Il mercatino dei creativi torna ad animare la Vena Mazzarini

Dalle 18 sino a mezzanotte sarà allestito il mercatino di creativi, con bancarelle di artisti e artigiani, un’area con dei food truck dove sarà possibile assaporare i prodotti tipici del cibo di strada e uno spazio eventi, il tutto accompagnato dalla musica selezionata dal dj.

Non mancheranno le occasioni e gli spunti di intrattenimento, in un luogo davvero speciale, che da sempre ha saputo attrarre turisti e residenti. Attorno al canale della vena Mazzarini ci saranno sdrai e lettini, per godere in relax un calendario di serate davvero speciali. Il format di Lallapalooza verrà riproposto due volte al mese sino alla fine di agosto.