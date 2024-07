Il Salone Ilenia raddoppia e dopo Ponente, l’apertura a Levante

“Ho deciso di seguire le orme dei miei genitori e ho iniziato questo lavoro a 14 anni, affiancando mia mamma nel negozio Parrucchiera Antonia, ma sono nata in questo ambiente, infatti anche mio padre gestiva Barbiere Giorgio – spiega Ilenia – Poi nel 2007, in seguito alla mia formazione, ho preso io la gestione del negozio, anche se mia mamma mi ha sempre affiancato in questa attività, e nel 2009 è nato Salone Ilenia. Qualche anno fa, si è avvicinata a questo lavoro anche mia figlia Eva. Ha iniziato con la scuola di parrucchiera, per poi lavorare al mio fianco. Ed ora il nuovo importante passo….”.

Un nuovo salone, una nuova sfida con diversi collaboratori al proprio fianco: “Nel corso del tempo ho unito intorno a me un team che pian piano è cresciuto sempre di più, formato da collaboratori capaci e ben formati. Ad oggi il team si compone di otto persone e per questo motivo ho deciso di compiere un grande passo; aprire la seconda sede – conclude Ilenia – Una nuova sfida da affrontare, ma stimolante per un lavoro che è sempre stato parte integrante della mia vita”.

Per info e appuntamenti: Salone Ilenia: Ponente 0547 83988 – Levante 378 4114200. Aperto tutti i giorni, escluso la domenica.