Turismo. La prima analisi dell’assessore regionale Corsini e il successo dei family hotel

Un primo bilancio della stagione estiva e il segno positivo per chi investe in hotel e villaggi family. Questa la conferenza stampa alla quale ha partecipato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, Andrea Falzaresi del Club Family Hotel e Gianluca Scialfa del Color Holiday.

Archiviata una primissima fase della stagione con un segno più sia negli arrivi che nelle presenze turistiche, legata anche agli eventi e alle manifestazioni sportive che hanno portato in riviera molti turisti, ora è giunto il momento di fare un’analisi di giugno e della prima decade di luglio (anche se non abbiamo ancora i dati ufficiali), e di fare le previsioni per agosto, il mese più importante dell’estate.

A tal riguardo l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini è ottimista: “Le statistiche relative alle presenze in Riviera dal 1° gennaio al 31 maggio rappresentano dati oggettivi perchè basati sui pernottamenti segnalati dalle strutture ricettive. È logico che il dato non è confrontabile sullo stesso periodo dello scorso anno, perchè fu condizionato in negativo dall’alluvione, ma è significativo che il risultato è comunque molto buono e con tutti i segni più, rispetto al 2019, l’anno di riferimento prima della pandemia”.

Del mese di giugno non sono ancora disponibili le statistiche, tuttavia l’assessore regionale non si nasconde e dà una sua lettura del momento, con una proiezione in cui infonde fiducia: “Il mese di giugno è stato difficile, perchè caratterizzato da condizioni meteo incerte e maltempo nei fine settimana, che hanno penalizzato il movimento turistico e in particolare quello dei weekendisti. Questo indubbiamente è un fattore che incide negativamente. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione il fatto che le famiglie italiane hanno ridotto i periodi di vacanza, perchè hanno una minore disponibilità di spesa, ed anche su questo c’è poco da fare nell’immediato. Il mese di luglio invece è partito bene, c’è un maggiore movimento turistico e le condizioni del tempo sono ottime per il balneare. Per agosto non voglio eccessivamente sbilanciarmi, ma le sensazioni e i segnali a mio avviso sono buoni”.

Nel variegato mondo dell’offerta turistica, nel ricettivo la differenza la fanno anche gli imprenditori che si impegnano nella promozione: “In Romagna ci sono operatori turistici lungimiranti e dinamici – conclude Andrea Corsini – i quali si impegnano e investono parecchio per attirare i turisti e quindi hanno un ruolo importante in questo settore vitale della nostra economia; un esempio sono i titolari delle catene Club Family Hotel e Color Holiday”.