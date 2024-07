Questa sera a Bagnarola torna “Mangia e Balla sulla Balla”

L’evento tornerà nel quartiere sabato 13 luglio alle ore 20:00 nella sede dell’associazione in via Almerici 8, a Bagnarola di Cesenatico, e per tutta la serata ci sarà musica curata dal Dj Gio con hit anni ’70 -’80 -’90 per una vera e propria discoteca all’aperto.

Un evento molto particolare che vuole riproporre le scene tipiche contadine di una volta e promuovere un momento di convivialità e comunità per tutti i partecipanti, per cui sono tutti invitati a partecipare.

È gradita prenotazione ai numeri: 335 5913002 – 346 1331256