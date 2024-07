Torna il Covid, l’Ausl: “Se avete i sintomi proteggete le persone fragili”

Il richiamo dell’Ausl è sempre lo stesso: se si manifestano sintomi riconducibili alla malattia, meglio sottoporsi a un test e, in caso di positività, limitare i contatti con le altre persone e adottare precauzioni e i dispositivi di protezione, soprattutto se si è vicini a individui con fragilità.

La nuova variante americana (definita super-contagiosa), secondo gli ultimi screening, non sembra ancora arrivata in Romagna, dove – va ribadito – non ci sono ancora ricoveri per Covid. Ma, sempre secondo l’Ausl, per quanto non esista un tracciamento attivo, i casi stanno aumentando in maniera vistosa.