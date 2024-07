Conoscere il nostro mare, a Valverde laboratori gratuiti per bimbi

Imparare a conoscere il mare Adriatico e le creature che lo abitano in modo giocoso. Per i mesi di luglio ed agosto, il mercoledì ed il sabato – in sei stabilimenti balneari di Valverde – le attività ludiche per i bimbi ed i ragazzi tra i 5 ed i 12 anni saranno un po’ diverse dai tradizionali giochi o dalla “baby dance”. Sono infatti in corso dodici incontri gratuiti durante i quali si studia il mare e si organizzano laboratori conoscitivi del suo eco-sistema.

Prossime tappe del sabato saranno il 27 luglio il 3 ed il 10 agosto al bagno Romagna, dove si parlerà della torbidità del nostro mare mentre il centro immersioni Cesena farà provare a bimbi e ragazzi le sue attrezzature; poi pesca ed acquacoltura ed infine le plastiche e le micro plastiche in mare.