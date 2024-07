“Quell’uomo mi ha violentata”. Ma era solo una bugia

Si era inventata tutto. La violenza sessuale non è mai avvenuta e quel rapporto intimo si era consumato in piena condivisione e complicità. Per questo, dopo l’assoluzione del suo presunto stupratore, adesso quella 24enne bolognese – che all’epoca dei fatti lavorava come stagionale in un albergo di Cesenatico – rischia un processo per calunnia.

L’uomo finito alla sbarra – un 50enne residente a Santarcangelo – è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. E adesso, assieme al suo avvocato, valuterà la possibilità di presentare una contro-denuncia per avere un risarcimento morale ed economico di questi quattro anni vissuti nell’ansia di un’ingiusta condanna.

L’uomo era accusato di aver avuto rapporti intimi non consenzienti con una ragazza bolognese 20enne, che l’uomo conosceva in quanto amico di famiglia. In tribunale a Rimini già nella precedenza udienza, nella primavera scorsa, il pm Luca Bertuzzi aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato. La parte civile aveva domandato invece la condanna e il pagamento di una provvisionale di 30mila euro.