Telefono, allarme truffe: “Attenti alle proposte di cambiare gestore”

“Succede sempre più spesso che cittadini preoccupati si rivolgano ai nostri sportelli per chiedere conferma sulla veridicità di queste telefonate – spiega in una nota Federconsumatori –. Invitiamo a prestare attenzione perché spesso l’acconsentire a questi cambi contrattuali comporta doppie fatturazioni”. “Consigliamo a tutti – prosegue la nota – qualora dovessero ricevere queste telefonate di non acconsentire in modo immediato, ma di temporeggiare, chiedendo un contatto successivo, per avere il tempo di verificare tramite noi o il servizio clienti del vostro operatore se l’informativa sia vera o si tratti di una truffa. Per coloro invece che hanno accettato un cambio contrattuale con queste premesse, vi invitiamo nella nostra sede per verificare che il cambio non abbia posto a vostro carico dei costi non conformi”.

In caso di dubbi l’associazione indica che è possibile rivolgersi alla sua sede provinciale a Forlì in via Pelacano 12 (oppure nelle decentrate di Cesena in via Plauto 90 e, il terzo mercoledì di ogni mese, di Cesenatico, via Cecchini 43/A), contattare il numero di telefono 0543.371170 o scrivere via mail a fc.info@federconsumatori.emr.it.