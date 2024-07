Sabato torna la “Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna”

Lo scorso anno la vittoria è andata a Cesenatico con Andrea Manuzzi che ha voluto celebrare il trionfo anche con una vela issata sulla lancia “Manoz” che lo ritrae proprio nel momento decisivo del palio.

Sei cuccagnotti per squadra tenteranno di arrampicarsi su un palo cosparso di grasso lungo quasi 14 metri, sistemato obliquamente sull’acqua del Porto Canale. La “scalata” è una vera e propria sfida che non vede in gioco solo equilibrismo, ma anche un pizzico di furbizia. In cima al palo ad aspettarli ci sarà la Cuccagna, una corona d’alloro con formaggi, salumi e altre prelibatezze che il più bravo riuscirà a conquistare, aggiudicandosi anche un premio in denaro. Il Palio avrà inizio alle ore 21 e sarà preceduto dalla sfilata sul porto canale dei concorrenti e dal gruppo musicale “Terra del Sole”.