Investimento da € 280.000 per la pubblica illuminazione nelle vie Carlona e Vetreto

Cesenatico rinnova la sua illuminazione pubblica con interventi mirati molto importanti che andranno a incidere su due zone sentite dalla cittadinanza: l’investimento da € 280.000,00 sarà necessario per intervenire su via Vetreto e su via Carlona.

Per via Carlona il quadro economico previsto è di € 130.000,00 e vedrà il rifacimento completo di un impianto di illuminazione non più a norma; per quanto riguarda invece via Vetreto è previsto un investimento di € 150.000,00 che permetterà un’estensione dell’impianto di 2.5 chilometri dall’incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo. Questo intervento era stato richiesto più volte dal comitato di zona di Sala in quanto si tratta di una delle strade che collega la frazione a Ruffio.