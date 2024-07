“La vela, i nodi, la vita”, il libro di Ricca Rosellini verrà presentato a Cesenatico

Il progetto editoriale ha preso spunto dagli scritti e dai disegni di Siro Ricca Rosellini (1918-2009) – testi e immagini tutti riferibili alla seconda metà del Novecento – ed è cresciuto sulla scia delle innumerevoli iniziative che si sono sviluppate a Cesenatico, a partire dal convegno “La marineria romagnola, l’uomo, l’ambiente” del 1977.

Quell’evento segnò l’inizio di una consapevolezza sulla necessità di valorizzare il patrimonio storico rappresentato dalla marineria tradizionale dell’alto e medio Adriatico. Con quell’intento, Bruno Ballerin – grazie anche al contributo di esperti, come Siro Ricca Rosellini e al lavoro di tanti – promosse, grazie al Comune e all’Azienda di Soggiorno di Cesenatico, la nascita della Sezione galleggiante del Museo della Marineria di Cesenatico, inaugurata nel 1983: oggi, questa, è la più ampia e suggestiva raccolta di barche da pesca tradizionali esistente in Italia e nel mondo. Dal 1988 il Comitato Scientifico – presieduto da Bruno Ballerin (allora direttore del Museo) e via via composto dai maggiori esperti di marineria tradizionale locale, fra cui Siro Ricca Rosellini con Giorgio Calisesi, Antonio Nicoli e poi Augusto Graffagnini e Marco Bonino – ha svolto un ruolo fondamentale per la nascita della Sezione a terra del Museo, inaugurata nel 2005. Dal 1994, a questi studiosi, si aggiunse Davide Gnola, responsabile del Servizio beni e attività culturali del Comune e, dal 2005, direttore del Museo.

La stampa del libro è stata finanziata dal Rotary Club Cervia-Cesenatico, nell’ambito del più ampio progetto “Vela al Terzo: una tradizione che serve”, sostenuto anche dal contributo economico di B.L.V. S.r.l. con sede in Cervia (RA) e del Rotary Club Cesenatico Mare. Hanno contribuito, inoltre, il Museo della Marineria e il curatore del libro, Salvatore Ricca Rosellini.

Quanto raccolto dalla vendita del libro in occasione di specifici eventi, o attraverso i diritti d’autore, sarà interamente destinato dal Rotary Club Cervia-Cesenatico a progetti di solidarietà.