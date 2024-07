Serenata delle Zanzare, musica blues e diritti civili nello show dedicato a Pedretti

Liana Mussoni, insieme al chitarrista Massimo Marches, ha preparato questo spettacolo che è un’esperienza poetica e musicale avvolgente, ricca di suggestioni che conducono in un viaggio magnetico, di riflessione e trasporto, dentro l’anima dei grandi musicisti che hanno fatto la storia del blues e dei personaggi del movimento per i diritti civili dei neri d’America. Tante le canzoni, le poesie in italiano di Pedretti che aveva affrontato queste tematiche nel lontano 1953. In quegli anni, parlando di canti di lavoro degli schiavi afroamericani, Pedretti intuì che dalla sua terra e dal suo dialetto sarebbe potuto nascere un canto altrettanto popolare e autentico.