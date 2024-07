SPAZIOigc, un nuovo servizio di coworking dell’Informagiovani di Cesenatico

All’Informagiovani di Cesenatico è arrivato “SPAZIOigc”, un nuovo servizio a disposizione della città. Una serie di postazioni dove studiare, lavorare in solitaria o in gruppo con wi-fi gratuito e altre strumenti disponibili. Non solo orientamento, formazione e servizi con personale qualificato a disposizione degli utenti ma anche un vero e proprio spazio di lavoro dover poter creare sinergie e lavorare in un ambiente accogliente.

Per poter prenotare gratuitamente la postazione è necessario inviare una mail a informagiovani@comune.cesenatico.fc.it e, in caso di postazioni libere, l’utilizzo sarà possibile anche senza prenotazione.