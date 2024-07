Allerta meteo, anche oggi la colonnina di mercurio sfiorerà i 40 gradi

Non si allenta la morsa del caldo che, da qualche giorno, sta imperversando su Cesenatico dove, anche ieri, si sono registrate temperature vicino ai 40 gradi.

E oggi la situazione climatica non sarà molto diversa. Per tutta la giornata è stata prolungata una delle allerte meteo più insolite emesse dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, che riguarda il caldo eccessivo, con picchi di temperature superiori 38 gradi centigradi. Per una volta non si parla di problemi legati a temporali, burrasche, piogge intense, mare mosso o allagamenti.