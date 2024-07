Il dialetto alle Conserve. Per ridere e per una buona causa

Si intitola “Gatózli” lo spettacolo in dialetto in programma questa sera (ore 21) nella piazzetta delle Conserve. L’evento ha anche una finalità benefica, visto che l’intero incasso (ingresso ad offerta libera) sarà devoluto ai progetti dell’associazione “Qualcosa di grande per i piccoli odv” che da anni si occupa di portare sorrisi e sollievo ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie.

La serata è organizzata da tre associazioni: “Te ad chi sit e fiol?”, “Istituto Friedrich Schürr” e “AlmAmedeo” che collaborano al progetto di divulgare il dialetto e la cultura delle tradizione romagnola.