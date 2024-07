Naturopatia, benessere e Qi Gong alla parrocchia di Cannucceto

L’appuntamento è nella parrocchia di Cannucceto, dove alle 18.30 la prima ora sarà dedicata al movimento fisico con esperti di Qi Gong e armonia del corpo. Dalle 19.30 verrà aperto un buffet con prodotti di stagione a chilometro zero, durante il quale verrà anche insegnato come preparare i fermentati in casa. A partire dalle 20.30 cinque professionisti della salute si alterneranno sul palco per spiegare come il movimento e un’alimentazione equilibrata, possano evitare e curare le malattie. Sono l’odontoiatra Massimo Rossi, il cardiologo Sergio Pipitone (nella foto), il dermatologo Marco Pignatti, l’educatore alimentare Gianpaolo Usai di Ciboserio e la naturopata Sofia Stoian di Segnale.